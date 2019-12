139 foto in mostra alle ex carceri papaline della Rocca dei Papi

Montefiascone - Visitabile fino al 6 gennaio - Il ricavato a favore dell’associazione Solidarietà Falisca

Montefiascone – Riceviamo e pubblichiamo – In questi giorni presso le ex carceri papaline di Montefiascone nel comprensorio della Rocca papale vi è la possibilità di visitare la mostra fotografica allestita da appassionati di fotografia.

La stessa oltre ad essere occasione per visitare le suggestive carceri, a molti sconosciute, è occasione di poter fare una piccola offerta per sostenere l’associazione Solidarietà Falisca, grande realtà di volontariato esistente nel nostro territorio.

Le varie celle delle carceri ospitano ben 139 scatti realizzati da Enrico Maria Ranaldi, Giada Coaccioli, Valentina Trapè, Alessandra Banco, Andrea Burla, Marco Verzelli, Emanuele Basile, Angelo Cempanari, Stefania Quinti, Luciana Fabbro, Flaviano Papali, Fabio Micheletti, Giorgio Balestra, Pietro Iannetta e Cristian Alberti

Nella mattinata di ieri molti turisti presenti nella nostra cittadina si sono timidamente affacciati e invitati a entrare sono rimasti entusiasmati da questa struttura e in uscita hanno ringraziato sia per la “visita guidata” della struttura sia per le foto esposte chiedendo informazioni su cos’altro visitare! E di meraviglie da mostrare ne abbiamo!

Mi auguro sia d’auspicio per far sì che Montefiascone diventi un polo turistico avendo potenzialità enormi per farne la propria economia, e far sì che il centro storico si ripopoli di attività commerciali.

Ricordo che la mostra è aperta e prorogata fino al 6 gennaio con orario 10-13 e 15-18.

Ritagliatevi un po’ di tempo per visitare la nostra storia, il nostro patrimonio passeggiando tra le vie del centro storico.

Le foto sono prenotabili al prezzo di tredici euro di cui tre per la ristampa e dieci devoluti in beneficenza all’associazione Solidarietà Falisca.

Fabio Micheletti

30 dicembre, 2019