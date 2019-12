“Dove sono i 200 mila euro per la loggia nella “finalizzazione di fondi delle tabelle di bilancio”?”

Il Palazzo Papale si sta sfaldando - Massimo Erbetti (M5s) sfida il senatore Battistoni (FI)

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Noto con immenso piacere che il senatore Battistoni a stretto giro di posta, risponde in merito all’emendamento di 200 mila euro per il restauro della Loggia dei Papi. Ci sono però alcuni punti che il senatore dovrebbe chiarire agli elettori. Io e la senatrice Maiorino nel nostro comunicato, spiegavamo chiaramente che l’emendamento in questione non è stato “respinto” “dalla maggioranza grillina” ma giudicato inammissibile per le regole della legge di bilancio, cosa ben diversa e il senatore dovrebbe saperlo molto bene visto la sua esperienza amministrativa, come mai il dottor Battistoni continua a sostenere il contrario?

– Battistoni (FI): “Palazzo dei Papi, i 200mila euro del governo ci sono”

Altro chiarimento che chiedo al senatore è: dove sono i 200 mila euro per la Loggia dei Papi nella “finalizzazione di fondi delle tabelle di bilancio”?

Vede Senatore, sarà anche vero che come dice lei “Erbetti non ha neanche saputo leggere il mio comunicato stampa e fa il gufo sulle spalle dei cittadini”, ma se quei soldi ci fossero veramente, a poco servirebbe da parte mia fare il “gufo”, di solito si “gufa” prima che le cose avvengano non dopo e siccome lei dà per certo che i fondi ci siano, la mia gufata sarebbe inutile. Comunque per togliere ogni dubbio ai cittadini, mostri i documenti che attestano nero su bianco che i 200 mila euro sono stati stanziati e avrà le mie scuse.

Massimo Erbetti (M5s)

18 dicembre, 2019