Il 22esimo corso allievi marescialli si presenta alla città

Viterbo - Durante la serata è andata avanti un'iniziativa di beneficienza a favore dell'emporio solidale "I care"

Viterbo – Giovedì 20 dicembre nella scuola marescialli dell’aeronautica militare/comando aeroporto di Viterbo gli allievi marescialli del 22esimo corso, da pochi mesi in istruzione all’istituto di formazione militare di Viterbo, sono stati i protagonisti del tradizionale scambio degli auguri.

Nel corso della serata gli allievi si sono presentati alla città ed alle sue istituzioni, rappresentate dalle varie autorità civili e militari presenti, a testimonianza di quei vincoli di amicizia e condivisione che da sempre caratterizzano la presenza dell’aeronautica militare nel capoluogo della Tuscia.

Durante l’evento gli allievi del 22esimo corso si sono esibiti in una serie di rappresentazioni, anche goliardiche, attraverso le quali hanno raccontato i loro primi mesi di permanenza nella scuola enfatizzando le abitudini dell’allievo maresciallo e dando così vita ad una serata piacevole e particolarmente apprezzata dai numerosi presenti.

Nel corso della serata, come da tradizione, c’è stato spazio anche per la beneficienza. Quest’anno destinatario dell’iniziativa è stato l’emporio solidale “I care” di Viterbo, una struttura che aiuta le famiglie della città in difficoltà garantendo loro la possibilità di accedere gratuitamente ai generi di cui ha bisogno attraverso un bonus punti variabile in base alla propria situazione patrimoniale e familiare. Attraverso tale iniziativa gli allievi del 22esimo corso hanno così voluto testimoniare la loro vicinanza nei confronti di quanti versano in condizioni di disagio o dedicano la loro vita ad aiutare il prossimo.

Nel suo discorso il comandante della scuola marescialli e dell’aeroporto di Viterbo, colonnello Leonardo Moroni ha evidenziato la tenacia e la determinazione di questi giovani che nonostante i molteplici e variegati impegni a cui sono stati sottoposti in questi primi mesi di corso hanno comunque trovato il tempo e la motivazione per organizzare uno spettacolo gradevole ma al tempo stesso ricco di contenuti etico-morali. Al termine dell’intervento il comandante, ha formulato, anche a nome del comandante delle scuole, i migliori auguri per un sereno Natale e un felice anno nuovo.

Il 22esimo corso normale, incorporato lo scorso settembre, è costituito da 110 frequentatori di cui 104 iscritti al corso di laurea in scienze politiche e delle relazioni internazionali e sei iscritti al corso di infermieristica.

La scuola marescialli dell’aeronautica militare/comando aeroporto di Viterbo è posta alle dipendenze del comando delle scuole dell’aeronautica militare e della terza regione aerea di Bari. Il reparto ricopre una duplice missione: da una parte, quale istituto a carattere universitario, ha il compito di provvedere alla formazione militare e morale e all’istruzione professionale specifica dei sottufficiali del ruolo marescialli, nonché al perfezionamento e all’aggiornamento di tale formazione. Dall’altra, quale aeroporto militare aperto al traffico civile, fornisce il supporto tecnico-operativo, i servizi alla navigazione aerea e l’attività di force-protection sull’aeroporto Tommaso Fabbri.

20 dicembre, 2019