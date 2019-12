Arenzano - Il 12enne di Montefiascone primo assoluto con il suo elaborato ha battuto Angelo Chan Po Chi di Hong Kong

Montefiascone – 53esimo concorso internazionale di disegno, vince Flavio Olimpieri.

Montefiascone sul tetto del mondo nel 53esimo concorso internazionale di disegno di Arenzano.

Infatti l’elaborato dal titolo “La Luna traghetta Gesù e la sacra famiglia” realizzato con la tecnica della pittura dal giovane montefiasconese è stato giudicato il migliore su oltre novemila disegni arrivati da tutto il mondo.

Il messaggio della realizzazione è quello di sottolineare che la forza del messaggio della nascita di Gesù è simile all’influenza della Luna sulle maree.

Dal 1966 migliaia di ragazzi e bambini da tutto il mondo partecipano alla gara inviando i loro disegni sul Natale cristiano al santuario di Gesù bambino di Arenzano in provincia di Genova. Possono partecipare sia singolarmente che in gruppo con i loro compagni di classe. Non vince il disegno più bello ma i criteri di premiazione riguardano la tecnica, il messaggio, la religiosità e molto altro.

Quest’anno il concorso è stato dedicato alla memoria di Papa Paolo VI e Giovanni Paolo II.

Tra i disegni arrivati da tutto il mondo, il vincitore assoluto è stato quello del dodicenne montefiasconese Flavio Olimpieri, che ha preceduto Angelo Chan Po Chi di Hong Kong (Cina) e terzi a pari merito Vittorio Cappa di Novara e Gaia Tobia di Stella San Giovanni.

Per questo, il suo nome e quello di Montefiascone, sono stati inseriti sul sito della kermesse.

Flavio Olimpieri frequenta la seconda media dell’istituto paritario comprensivo Santa Lucia Filippini di Montefiascone.

Insieme a lui hanno partecipato anche altri ragazzi della stessa scuola. Infatti hanno passato la selezione, rientrando tra i 1300 disegni della fase finale, anche Elisabetta Biancarini della classe prima media e Aurora Concas della terza.

Grande soddisfazione da parte dei compagni di classe di Flavio e della docente di arte Anna Mostarda.

I disegni che sono arrivati nella fase finale del concorso, esattamente 1304 sui 9200 in gara, tra i quali anche quelli di Flavio, Elisabetta e di Aurora, saranno esposti nei locali del seminario di Gesù Bambino di Arenzano dal 25 dicembre al 2 febbraio.

Un grandissimo traguardo per Flavio che con il suo disegno “La Luna traghetta Gesù e la sacra famiglia” ha portato Montefiascone sul tetto del mondo.

Michele Mari

20 dicembre, 2019