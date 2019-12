A Teatro Caffeina arrivano i “Giorni Felici” di Nicoletta Braschi

Viterbo - Una colonna della drammaturgia contemporanea, l'attrice interpreta Samuel Beckett per la regia di Andrea Renzi. - Appuntamento sabato 18 gennaio alle 21

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – È una potente metafora della condizione umana quella messa in scena da Samuel Beckett nel suo “Giorni Felici”: Winnie, la protagonista, parla della sua quotidianità e della sua vita sepolta fino al torace in un alto cumulo di sabbia.

Da questa triste prospettiva, immobile, sola, guarda gli eventi della quotidianità scorrere accompagnata dalla sua sporta, una borsa in cui vari oggetti di uso comune sono pronti a saltare fuori, inclusa una rivoltella. Winnie è convinta che i suoi siano, nonostante tutto, dei giorni felici: è con l’entrata in scena del marito Willie che la situazione fra i due innesca una spirale dell’assurdo che porterà lo spettatore a rivedersi ora nell’una, ora nell’altro.

Sul palco ad interpretare la sempre allegra e alienata Winnie arriva a Viterbo Nicoletta Braschi, un’attrice che non ha bisogno di presentazioni che insieme al grande drammaturgo inglese autore di questa pièce ci porterà a scoprire il punto in cui la vita arriva ai margini della follia; la figura di Willie è affidata a Francesco Paglino.

Scrive il regista Andrea Renzi che il “tenace corpo a corpo tra Nicoletta Braschi e Winnie (rappresenta) una sfida sull’asse della fragilità e della resistenza, (su quello) dei pieni e dei vuoti, della logorroicità e del silenzio, del candore e della dolorosa consapevolezza, della regola e della libertà, della dipendenza e della solitudine, del riso e del pianto, dell’urlo e del canto, della grazia e del caso.

Noi, stretti nel terreno come lei, facciamo ricorso a tutte le nostre risorse, a tutte le benedizioni travestite, per intrattenerci a lungo e ancora con la relazione vitale che più amiamo: il teatro».

Uno spettacolo da scoprire, insomma, quello proposto sabato 18 gennaio 2020 alle ore 21 a Teatro Caffeina. Come sempre, il botteghino è aperto al telefono al numero 366 718 7564 e i biglietti sono disponibili anche per l’acquisto in digitale su piattaforma Boxol a questo indirizzo. #LaPazzaGioia, stagione 2019/2020 di Teatro Caffeina diretta da Annalisa Canfora, continua.

29 dicembre, 2019