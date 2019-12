Active network, secondo miglior attacco e zona playoff a un passo

Bilanci 2019 - Sport - Calcio a cinque - Serie A2 - Gli arancioneri, matricola del campionato, arrivano al giro di boa con un quinto posto che può ancora migliorare

Viterbo – (s.s.) – Non chiamatela matricola.

La protagonista del “film natalizio” è l’Active network di Viterbo, promossa in serie A2 dopo la vittoria dei playoff e al quinto posto in campionato dopo un eccellente girone di andata.

Dopo 13 partite i ragazzi di David Ceppi sono arrivati al giro di boa con un ottimo ruolino di marcia: sei vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte con 61 gol segnati e 41 subiti.

I viterbesi salutano il 2019 a ridosso della zona playoff (Italpol quarta a +3 e Cobà terza a +4) e con la consapevolezza di poter migliorare ancora, anche grazie all’aiuto di Mariano Quintairos ufficializzato il giorno di Natale dopo l’arrivo del transfer dall’Argentina.

Oltre al bel gioco mostrato nella maggior parte degli incontri per gli arancioneri la soddisfazione di avere il secondo miglior attacco del girone C. Davanti c’è solo il Fuorigrotta (a quota 65) mentre i top scorer della Tuscia sono Alex William (14), Cesar Sachet (12), Trindade Davì (8) e Giacomo Lamedica (7): una cooperativa del gol che segna e fa divertire mentre il sistema difensivo, con 41 gol subiti, è il linea con la posizione in classifica.

A riposo dopo il 6-4 subito dal Ciampino il 21 dicembre, l’Active network riprenderà la sua marcia sabato 11 gennaio sul campo del Cioli Feros che condivide con la Roma l’ultimo posto della graduatoria. Un occasione da non sprecare, per iniziare il 2020 nel migliore dei modi.

Samuele Sansonetti

29 dicembre, 2019