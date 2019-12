Milano - E' ricoverato al Policlinico in gravi condizioni ma non in pericolo di vita

Milano – Aggredito da 10 persone perché gay, 25enne finisce in ospedale.

Un giovane di 25 anni sarebbe stato aggredito ieri sera da una decina di ragazzi mentre stava passeggiando mano nella mano con il suo compagno a Milano nelle vicinanze di porta Ticinese.

A riportare la notizia è l’adnkronos. La vittima è un ragazzo di 25 anni, originario di Vicenza, ma da anni a Milano per lavoro. Il ragazzo è ricoverato al Policlinico in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita.

Secondo il racconto del 25enne, un gruppo di ragazzi fuori da un locale avrebbe iniziato a insultare lui e il compagno. Poi dalle parole si è passati all’aggressione fisica.

Il 25enne sarebbe stato colpito con violenza alla testa e al torace. All’arrivo di una pattuglia di vigili, il gruppo di aggressori avrebbe fatto perdere le sue tracce.

Sul caso stanno indagando gli agenti della polizia locale di Milano che stanno acquisendo i filmati delle telecamere della zona.

29 dicembre, 2019