Agli arresti domiciliari ma percepivano reddito, 5 denunciati

Taranto - Scoperti dai carabinieri che li hanno anche segnalati all'Inps per la revoca del beneficio

Taranto – Agli arresti domiciliari ma percepivano il reddito di cittadinanza, 5 denunciati.

Sono stati scoperti dai carabinieri di Taranto, quattro uomini e una donna, che erano agli arresti domiciliari ma percepivano indebitamente il reddito di cittadinanza.

Per questo sono stati denunciati per “truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche”.

Infatti i quattro uomini e la donna, al momento della compilazione della domanda per avere il reddito di cittadinanza, avevano omesso di comunicare che erano agli arresti domiciliari.

Oltre alla denuncia è scattata per loro la segnalazione all’Inps per la revoca del benificio.

31 dicembre, 2019