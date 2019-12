“Aiutatemi a trovare i ragazzi che mi hanno soccorso alla stazione”

Anche tu redattore - Viterbo - Il messaggio di Maria Pia Daniele

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Lo scorso 7 dicembre ero sul treno regionale in arrivo alla stazione di Viterbo alle 11,45 e, a seguito della brusca frenata del conducente, ho perso l’equilibrio, sono caduta e mi sono infortunata.

Alcuni ragazzi molto gentili mi hanno soccorso e aiutato a scendere adagiandomi sulla pensilina dove poi è sopraggiunta l’autoambulanza che mi ha trasferito all’ospedale di Viterbo.

Vorrei se possibile chiedere se sia possibile con un annuncio provare a rintracciare quei ragazzi attraverso il vostro giornale.

Maria Pia Daniele

Anche tu redattore – le segnalazioni dei lettori

Chiediamo a tutti i lettori di segnalare ogni situazione interessante giornalisticamente.

Un ingorgo nel traffico, una festa, una sagra, un incidente, un incendio o qualsiasi situazione che secondo voi merita attenzione a Viterbo e in tutta la Tuscia. Basta azionare il telefonino, fotografare e scrivere due righe con nome e cognome inviandole alla redazione, specificando se si vuole essere citati nell’articolo e/o come autori delle foto, e far riferimento all’iniziativa “Anche tu redattore”. In ogni caso va inserito un proprio contatto telefonico (preferibilmente cellulare) che, ovviamente, non sarà reso pubblico. Le foto e i video devono essere realizzate da chi fa la segnalazione. Alcuni tipi di segnalazione, per chiari motivi legali e giornalistici, non possono essere pubblicate senza firma esplicita con nome e cognome. Tusciaweb si riserva di pubblicare o meno a propria assoluta discrezione le segnalazioni.

Insieme potremo fare un giornale sempre più efficace e potente al servizio dei cittadini della Tuscia. I materiali inviati non vengono restituiti e divengono di proprietà della testata.

Tutti i materiali inviati alla redazione, attraverso qualsiasi forma e modalità, si intendono utilizzabili in ogni forma e modo e pubblicabili. I materiali non vengono restituiti. Le foto verranno marchiate con “Tusciaweb copyright”.

Puoi inviare foto, video e segnalazioni contemporaneamente a redazione@tusciaweb.it e redazione.tusciaweb@gmail.com. In questo caso i testi vanno inviati in allegato in word.

Puoi anche usare WhatsApp con questo numero 338/7796471 senza nessun costo.

Condividi la notizia:











19 dicembre, 2019