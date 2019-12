Alberto Mezzetti parlando della D’Urso: “La verità è che dopo la cena c’è stato molto di più…”

Viterbo - Su Instagram il vincitore del Grande Fratello ha pubblicato un compromettente post

Viterbo – “La verità è che dopo la cena c’è stato molto di più”. Alberto Mezzetti, vincitore della quindicesima edizione del Grande Fratello, ha pubblicato su Istagram una foto che lo ritrae abbracciato a Barbara D’Urso e un post compromettente.

Alberto non ha mai nascosto di trovare attraente la conduttrice e, all’epoca della sua partecipazione, si era fatto promettere una cena insieme con Carmelita.

“La verità è che dopo la cena c’è stato molto di più, ma poi le cose belle finiscono purtroppo e dovrebbe rimanere il bene non l’odio; l’amicizia è eterna. Ti vorrò sempre bene e rimarrai un bellissimo ricordo”, ha scritto il Tarzan di Viterbo.

E poi in una Ig Stories Mezzetti spiega: “Deve essere chiaro che non ho nessuna intenzione di speculare o vendere notizie, ma sono due anni che mi sento dire che sono adatto per programmi ma prima devo risolvere una questione. La risolvo nell’unico modo che conosco, direttamente, senza giri di parole e senza speculare. Non mi sento di aver mancato di rispetto a nessuno, avrei mancato di rispetto a me stesso se avessi continuato a tacere o dire cose a metà”.

24 dicembre, 2019