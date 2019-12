“Amministrative, mai pensato a una lista unita del centrodestra”

Politica - L'annuncio della Lega di Acquapendente

Acquapendente – Riceviamo e pubblichiamo – La Lega del comune di Acquapendente non ha mai pensato alla possibilità di presentare una lista unita del centrodestra alle prossime elezioni amministrative.

Un’alleanza non sarà mai fattacon forze politiche che spalleggiano e condividono i valori del Pd, molto lontani dai nostri e dalle nostre ideologie. Siamo convinti che sia meglio l’apertura a candidati civici che la collaborazione con gruppi politici finalizzata alla spartizione di poltrone.

Nelle nostre scelte ci faremo forza anche dei risultati delle ultime elezioni che hanno visto vincitrice la Lega. Nonabbiamo mai nascosto il nostro dissenso per la gestione politica dell’attuale amministrazione comunale i cui risultati sono sotto gli occhi di tutti.

Solo per citare alcune delle nostre opposizioni: il precedente voto favorevole del Sindaco agli aumenti della Talete, cosa sulla quale i fatti ci hanno dato pienamente ragione, il piano triennale dei lavori pubblici, l’ospedale e anche la gestione delle aree urbane ed extraurbane. La nostra è una politica che vede al primo posto l’ascolto e gli interessi del cittadino, e al giorno d’oggi vediamo molto difficile e lontana un’alleanza con una forza politica che vede di buon occhio la gestione dell’attuale sindaco, verso il cui operato abbiamo sempre espresso il nostro contrasto.

Le stesse divergenze poi sono rivolte sempre non solo al sindaco, ma a tutta l’amministrazione comunale, a differenza di quanto è stato fatto in modo alquanto bizzarro nel comunicato stampa di Forza Italia: perché lodare uno e criticare gli altri che come maggioranza lo appoggiano? A scansare la logica si finisce nel ridicolo!

Fino alle prossime elezioni amministrative continueremo la nostra attività di opposizione (l’unica!) e con l’occasionefacciamo i nostri migliori auguri di buon anno.

Lega Salvini premier

Coordinamento comunale di Acquapendente

30 dicembre, 2019