Approdata a Pozzallo la Alan Kurdi con 32 migranti

Cronaca - Il salvataggio risale alla notte di Natale - Le operazioni di sbarco inizieranno a breve

E’ approdata a Pozzallo la nave Alan Kurdi, dell’ong Sea eye, con 32 migranti a bordo soccorsi nel Mediterraneo la notte di Natale.

La decisione di assegnare Pozzallo come porto sicuro è stata presa dal Viminale che ha tenuto conto della presenza a bordo di persone in condizioni di vulnerabilità. Dei 32 migranti soccorsi dieci sono minori, alcuni in tenera età, e cinque sono donne, di cui una incinta.

Le operazioni di sbarco inizieranno a breve.

29 dicembre, 2019