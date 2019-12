Monsey - L'aggressione nello stato di New York a 50 chilometri dalla città - Arrestato un uomo

Monsey – Attacco con machete nella casa di un rabbino, 5 feriti.

Un uomo a volto coperto è entrato in casa di un rabbino a Monsey, a circa 50 chilometri a nord di New York, e ha seminato il panico durante la festa per la settima giornata delle celebrazioni di Hannukah.

Da quanto si apprende, l’aggressore, con il viso coperto da una sciarpa e armato di machete, avrebbe ferito almeno cinque persone. Due delle vittime sarebbero in condizioni gravi.

Secondo i media americani l’autore del folle gesto, che era riuscito a scappare dall’abitazione nonostante i vari tentativi di fermarlo, sarebbe stato arrestato dalla polizia dopo una breve fuga nella zona di Harlem.

Al momento le ricostruzioni sono ancora parziali. I feriti sarebbero stati colpiti ripetutamente. Uno in pieno petto e sarebbe quello nelle condizioni peggiori. Un’altra persona sarebbe ferita solo leggermente a un dito.

Il governatore dello stato di New York, Andrew Cuomo, ha commentato l’attacco.“Voglio essere chiaro – ha detto – l’antisemitismo e l’intolleranza sono ripugnanti e abbiamo assolutamente tolleranza zero per tali atti di odio”.

29 dicembre, 2019