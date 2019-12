Varese - La macchina è rimasta in bilico sulla copertura della casa - Intervento dei vigili del fuoco e del 118

Varese – Auto finisce fuori strada e precipita su un tetto.

L’incidente è avvenuto ieri sera a Varese.

Per cause in corso d’accertamento una Bmw è finita fuori strada precipitando poi su un tetto di una casa che si trovava al di sotto della strada.

Il mezzo è poi rimasto in bilico sulla copertura.

Fortunatamente il 38enne alla guida della macchina è rimasto illeso e non ci sono stati altri feriti.

La macchina è stata poi recuperata dai vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa serbatoio e con una gru.

Sul posto anche i sanitari del 118 che hanno portato il 38enne per precauzione in ospedale.

27 dicembre, 2019