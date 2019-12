Auto va sbattere contro un muro e lo abbatte 

Acquapendente - Sul posto i carabinieri – Cassia chiusa per un’ora – Nell’urto distrutta anche parte di una recinzione - FOTO

Acquapendente – Auto finisce fuori strada e va sbattere contro un muro.

L’incidente è avvenuto sulla Cassia ad Acquapendente ieri sera intorno alle 18.

Per cause in corso d’accertamento una Fiat 500 X è uscita fuori strada e si è scontrata frontalmente contro un muro.

Nell’urto è stata distrutta una colonna in muratura, parte di una recinzione e anche un cartello stradale.

Fortunatamente la giovane coppia che viaggiava sulla macchina non ha riportato ferite.

Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della stazione di Acquapendente che ha gestito il traffico, particolarmente intenso per le festività natalizie.

La Cassia è stata chiusa per circa un’ora per permettere le operazioni di recupero del mezzo, rimuovere i detriti e ripristinare la sicurezza stradale sulla carreggiata.

24 dicembre, 2019