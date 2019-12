Babbo Natale acrobatico arriva a Bagnoregio

Cultura - Domenica 22 dicembre alle 17,30 si calerà poi dalla torre campanaria della cattedrale

Anche quest'anno imperdibile evento natalizio.

Domenica 22 dicembre la proloco di Bagnoregio, città che con la sua Civita registra presenze turistiche con numeri che fanno impallidire quelli delle vicine città di Orvieto, Bolsena e Todi, per citarne alcune, ospiterà il Babbo Natale acrobatico.

Alle 17,30, Babbo Natale arriverà con la sua slitta sul tetto della cattedrale dei Santi Nicola, Donato e Bonaventura in piazza Cavour.

Insieme ai suoi elfi, tra musica, coriandoli, luci scintillanti ed alcune novità coreografiche, si calerà poi dalla torre campanaria della cattedrale alta circa 30 metri. Al termine dell’entusismante discesa, ovviamente, si tratterrà nella sua casetta per fare foto e distribuire caramelle ed un piccolo dono a tutti i bambini.

A vestire i panni del panciuto vecchietto saranno ancora i membri dell’associazione Forraditesta® di Orvieto, un gruppo di amici che condividono la passione per il canyoning e la montagna e che, in tutta sicurezza e senza scopo di lucro, guideranno l’evento.

L’iniziativa, promossa dalla proloco che sarà presente in piazza con i sui componenti, vede la collaborazione della parrocchia e il patrocinio del comune di Bagnoregio.

Non resta che aspettare con il naso all’insù per uno spettacolo unico per grandi e piccini.

Marco Damiani

Gruppo Forraditesta Orvieto

20 dicembre, 2019