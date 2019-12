“Barelli, chi pensa di intimorirmi si sbaglia di grosso”

Viterbo - Il consigliere comunale risponde a Fantaworld che ha sollevato l'incompatibilità con il ruolo di legale di Caffeina

di Daniele Camilli

Viterbo – “Se qualcuno pensa di intimorirmi si sbaglia di grosso. Sono pronto a difendermi in tutte le sedi contro chi vuole bloccare il mio ruolo di consigliere comunale. E una srl che chiede la decadenza di un consigliere comunale impone una riflessione a tutta la politica”.

Il consigliere Giacomo Barelli risponde a Fantaworld, la società che organizza il Viterbo Christmas Village, che qualche giorno fa ha chiesto al comune, alla procura e al prefetto di verificare la compatibilità del ruolo di consigliere comunale di Barelli con quello di legale della fondazione Caffeina.

“L’avvocato Barelli – scrive Fantaworld a prefettura, procura e comune – ha usato deliberatamente la propria qualifica di consigliere comunale al solo fine di conseguire per sè, la moglie (l’avvocato Dominga Martines, ndr) e i propri clienti, un’utilità ingiusta e eterogenea”.

“Se pensano di intimorirmi – prosegue Barelli, arrivato in consiglio comunale poco fa – sbagliano di grosso. Non mi sottrarro’ alle iniziative che si intendono avviare. Ma credo anche che dietro questo tipo di iniziative ci siano delle vicende politiche. Non ho nessun timore ad affrontare e difendermi da un metodi e atteggiamenti poco chiari. E intendo portare avanti il mio incarico fino all’ultimo momento disponibile interpretando con maggior rigore l’incarico che mi hanno dato i cittadini“.

“Infine – conclude Barelli – mi chiedo chi ha mandato l’esposto prima alla stampa poi al consiglio senza che io ne sapessi nulla e chi è che può avere interesse a che Barelli non sieda più in consiglio. Forse do fastidio a qualcuno? Se è così, sappia che continuerò a dargliene”.

23 dicembre, 2019