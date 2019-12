Baschirotto il più presente, Tounkara il più falloso

Bilanci 2019 - Sport - Calcio - Serie C - Numeri e curiosità sulla prima parte di stagione della Viterbese

di Samuele Sansonetti

Viterbo – Gli imprescindibili indossano le maglie numero 6, 3 e 2.

Federico Baschirotto, Zhivko Atanasov e Francesco De Giorgi sono gli Highlander della Viterbese con 19 presenze e più di 1500 minuti giocati nell’arco di metà stagione.

Archiviato il girone d’andata (più la coppa Italia dei grandi e quella dedicata alla serie C) per il club di via della Palazzina è tempo di un bilancio parziale che tiene conto delle 21 partite giocate finora.

I numeri e le curiosità partono inevitabilmente dai calciatori più utilizzati e in questo senso la palma d’oro va a Baschirotto. Con 1720 minuti complessivi il centrale nato nel ’96 chiude davanti ad Atanasov (1665) e De Giorgi (1631). Il podio è tallonato da Andrea Errico con 1484 minuti splamati su 18 apparizioni.

Con sei gialli rimediati il fantasista di proprietà del Frosinone è anche il secondo calciatore più falloso della rosa, dietro a Mamadou Tounkara che ne ha collezionati ben otto (due dei quali nell’ultima partita in cui è stato anche espulso). Terzo tra i “cattivi” Emmanuel Besea: cinque ammonizioni resettate con la squalifica di domenica 15 dicembre.

Con otto reti in 18 incontri il miglior marcatore della squadra è Michele Volpe, che è anche il giocatore più sostituito con 12 richiami in panchina anche se spesso nei minuti finali. Seguono a ruota Mario Pacilli e Daniel Bezziccheri con nove a testa.

Il più inserito è invece Salvatore Molinaro con 353 minuti complessivi distribuiti tra una presenza da titolare e 13 ingressi a partita in corso. Dietro l’attaccante cosentino Antonini Culina a quota otto e Oliver Urso a sette.

Bagarre invece tra gli assist man con due passaggi decisivi a testa tra Nicholas Bensaja, Daniel Bezziccheri, Antonini Culina e Davide Sibilia, mentre a chiudere le statistiche sono i calciatori mai utilizzati a cavallo tra la gestione di Giovanni Lopez e quella attuale di Antonio Calabro: zero minuti per Giuseppe Scalera e Andrea Corinti, che proveranno a riscattare i guai fisici nella seconda parte di una stagione che riprenderà domenica 12 gennaio con la gara interna contro il Bari.

La squadra, nel frattempo, è in vacanza e le attività di allenamento riprenderanno giovedì 2 gennaio sul Vincenzo Rossi del Pilastro, inaugurato domenica scorsa con la partita in famiglia tra prima squadra e formazione Berretti.

Serie C – girone C

21sima giornata

domenica 12 gennaio

Cavese – Reggina (sabato)

Viterbese – Bari

Catanzaro – Bisceglie

V. Francavilla – Catania

S. Leonzio – Teramo

Potenza – Ternana

Avellino – Vibonese

Rende – Casertana

Monopoli – Paganese

Rieti – Picerno

Serie C – girone C

classifica

Squadra PT G V P S GF GS DR Reggina 49 19 15 4 0 42 10 32 Bari 39 19 11 6 2 33 13 20 Potenza 39 19 12 3 4 24 13 11 Monopoli 37 19 12 1 6 27 16 11 Ternana 37 19 11 4 4 27 19 8 Catanzaro 29 19 8 5 6 26 21 5 Catania 28 19 8 4 7 29 30 -1 Vibonese 26 19 6 8 5 37 25 12 Avellino 26 19 8 2 9 24 28 -4 Casertana 25 19 6 7 6 26 25 1 Teramo 25 19 6 7 6 21 23 -2 Paganese 24 19 6 6 7 30 26 4 Viterbese 24 19 7 3 9 27 26 1 V. Francavilla 22 19 5 7 7 24 27 -3 Cavese 22 19 5 7 7 15 28 -13 Picerno 17 19 4 5 10 19 26 -7 Bisceglie 14 19 2 8 9 15 28 -13 Rende 13 19 3 4 12 12 34 -22 Rieti 12 19 3 4 12 21 42 -21 S. Leonzio 11 19 2 5 12 19 38 -19

Serie C – girone C

i marcatori della Viterbese

8 gol: Michele Volpe

7 gol: Mamadou Tounkara

2 gol: Andrea Errico, Daniel Bezziccheri, Zhivko Atanasov

1 gol: Stefano Antezza, Mario Pacilli (1 rigore), Salvatore Molinaro, Davide Sibilia, Marco Simonelli, Mattia Zanoli

26 dicembre, 2019