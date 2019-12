Baseball, il Montefiascone ripescato in serie A2

Sport - Baseball - Il consiglio federale di Roma ha accolto la richiesta del club gialloverde

Condividi la notizia:











Montefiascone – (s.s.) – Il Montefiascone sale in A2.

Dopo l’amarezza della finale playoff persa contro i Lancers, per i gialloverdi arriva la gioia della promozione in seconda serie.

La richiesta presentata a inizio dicembre è stata accolta dal consiglio federale di Roma andato in scena ieri.

Tutto è partito dalla discussione sull’A1. Dopo aver appurato l’iscrizione di sette squadre sulle otto aventi diritto, la federazione ha esaminato le domande di ripescaggio deliberando la promozione Collecchio, Grizzlies Torino e Nettuno 2 con dieci formazioni iscritte al primo campionato nazionale.

In seguito ai tre ripescaggi in A1, la serie A2 vedeva 18 compagini iscritte. A queste si sono unite Montefiascone, Nettuno 1945, Paternò Red Sox e Rimini Baseball per un totale 22 squadre che verranno suddivise in quattro gironi (due da sei e due da cinque).

Samuele Sansonetti

Condividi la notizia:











19 dicembre, 2019