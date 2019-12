Bigiotti: “Differenziata al 70 per cento”

Valentano - Il comune premiato al terzo Ecoforum del Lazio

Valentano – Riceviamo e pubblichiamo – Il comune di Valentano premiato al terzo Ecoforum del Lazio che si è tenuto martedì 17 dicembre all’hotel Quirinale a Roma.

Il prestigioso riconoscimento nasce dal merito di aver raggiunto nell’ultimo anno l’importante risultato del 69,86% di rifiuti compiutamente differenziati. Il comune alla cerimonia è stato giustamente rappresentato dal consigliere avente delega per la gestione dei rifiuti, Lorenzo Ranucci, impegnato da tempo nel raggiungimento dell’obbiettivo.

“Non nascondo la nostra soddisfazione per questo premio conseguito dalla nostra amministrazione – ha dichiarato il sindaco Stefano Bigiotti – Siamo sicuri che con il nuovo servizio di gestione in partenza da marzo 2020, riusciremo a raggiungere ancora risultati più importanti a salvaguardia dell’ambiente e per il futuro del nostro territorio”.

Un lavoro di ottimizzazione che è frutto delle buone politiche, di una sensibilizzazione continua, sul tema differenziata e gli argomenti correlati, da parte dall’amministrazione comunale a partire già dal nostro primo insediamento, l’adesione a manifestazione di interesse come “Puliamo il Mondo” di Legambiente o anche al nuovo sistema di video sorveglianza integrato.

Cambiamo Valentano

18 dicembre, 2019