Bollette, da gennaio calano le tariffe della luce del 5,4%

Economia - Secondo l'Autorità per l'energia, il risparmio previsto a famiglia è di 125 euro - Per il gas aumenti dello 0,8%

Viterbo – In arrivo la riduzione delle tariffe sulle bollette elettriche. L’Autorità per l’energia ha annunciato che nel primo trimestre del 2020 “il forte calo del fabbisogno per gli oneri generali, il contenimento delle tariffe regolate di rete e le basse quotazioni delle materie prime nei mercati all’ingrosso” produrranno un calo del 5,4% del costo dell’energia elettrica.

Il risparmio quantificato in un anno è di circa 125 euro a famiglia.

Sempre per effetto dei fattori già citati, l’Autorità ha comunicato che le bollette del gas conosceranno un leggero aumento dello 0,8%.

28 dicembre, 2019