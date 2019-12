Napoli - La guardia di finanza ha tolto dal mercato 52 tonnellate di materiale pirotecnico illegale - Altre operazioni di polizia e carabinieri a Siracusa e Palermo

Napoli – Botti di Capodanno, maxi sequestri in tutta Italia.

A poche ore dalla fatidica mezzanotte, in tutta Italia sono scattati i blitz delle forze dell’ordine contro i botti illegali.

Cinque quintali di fuochi artificiali, per circa diecimila botti, sono stati sequestrati a tre grossisti dalla guardia di finanza nei comuni di Sesto Fiorentino e Campi Bisenzio. Le fiamme gialle hanno denunciato le tre persone per aver conservato in maniera non sicura il materiale.

A Palermo invece i carabinieri hanno sequestrato cento chili di botti denunciando otto persone.

Inoltre la polizia di Siracusa ha tolto dal mercato ventidue chili di materiale esplodente venduto senza licenza all’intenro di un garage.

In altre operazioni della guardia di finanza, questa volta tra Napoli e Caserta, sono state sequestrate 52 tonnellate di materiale pirotecnico illegale.

Infine a Napoli, i carabinieri hanno arrestato un pregiudicato 30enne trovando 204 ordigni artigianali.

31 dicembre, 2019