Brindisi di fine anno a piazza del Gesù

Viterbo - Il 30 dicembre, con un giorno d'anticipo, i commercianti festeggeranno insieme ai cittadini

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Gli organizzatori del Viterbo Christmas sono lieti di invitare la città di Viterbo a un brindisi beneaugurale di fine anno.

Lunedì 30 dicembre alle 19, in piazza del Gesù, festeggeremo insieme con un giorno d’anticipo. I commercianti viterbesi ci omaggiano nuovamente con un altro piacevole incontro conviviale, questa volta, a pochissime ore dal nuovo anno, non mancheranno spumanti e panettoni.

L’occasione giusta per farci gli auguri e brindare insieme. Siccome siamo scaramantici non vogliamo fare buoni propositi per il nuovo anno nella data sbagliata, preferiamo semplicemente brindare a ciò che, grazie a tutti voi, siamo riusciti a fare fino ad adesso.

Il vostro affetto, il vostro sostegno, la vostra presenza costante è il regalo più bello che abbiamo ricevuto in questo Natale 2019.

Insieme si può, ce l’avete dimostrato in questi mesi. E insieme alla città continueremo a fare anche in futuro. Il nostro brindisi beneaugurale è dedicato ad ognuno di voi.

Viterbo Christmas

27 dicembre, 2019