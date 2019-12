Calciomercato, la Viterbese pensa a un clamoroso ritorno

Sport - Calcio - Serie C - Gialloblù su Alessandro Polidori, attaccante viterbese in uscita dal Siena - Piace anche Alessio Zerbin ma non si muove da Cesena

di Samuele Sansonetti

Viterbo – Le strade di Alessandro Polidori e della Viterbese potrebbero incrociarsi di nuovo.

Ad appena cinque mesi dall’addio, con la conseguente ufficializzazione da parte del Siena, il club di via della Palazzina sta pensando al ritorno del centravanti di origini viterbesi.

Al momento si tratta solo di un’idea ma che ben presto si potrebbe tramutare in un contatto ufficiale. Gli indizi in questo senso sono molteplici: la Viterbese è alla ricerca di un attaccante e il calciatore piace sia ad Antonio Calabro che alla dirigenza. Inoltre, dopo sei mesi chiusi con un solo gol in campionato e due in coppa, alcuni tifosi bianconeri hanno già messo il calciatore in discussione tanto da far parlare il direttore sportivo Davide Vaira di “scintilla non scoccata”.

Il classe ’92 è assistito da Osvaldo Mannucci della Supporter management (la scuderia di Donato Di Campli che gestisce, tra gli altri, Riccardo Orsolini e Andrea Favilli), che per il momento non ha ricevuto alcun segnale. Nei prossimi giorni, subito dopo il ponte natalizio, la trattativa potrebbe aprirsi con un primo contatto tra le parti.

Inutile dire che la destinazione per l’attaccante sarebbe più che gradita. A Viterbo tornerebbe a giocare a due passi da casa e nella squadra con cui nella passata stagione è riuscito ad arrivare in doppia cifra tra i professionisti per la terza volta in carriera. All’ombra della Palazzina il centravanti ha messo a segno dieci reti (otto in campionato e due in coppa) in 34 apparizioni. Il record personale, invece, è datato 2015-2016 con 11 marcature (dieci in campionato e una nei playout) in 31 presenze la maglia del Rimini mentre l’anno successivo, ad Arezzo, il numero di segnature si è fermato a dieci (tutte in campionato) in 38 gare disputate.

Possibili sviluppi sull’eventuale trattativa sono attesi nei prossimi giorni mentre si raffredda sul nascere l’interesse per un altro possibile ritorno: quello di Alessio Zerbin. Il giocatore di proprietà del Napoli piace moltissimo e lo status da under garantirebbe un ulteriore salto di qualità nel pacchetto dei giovani, ma il Cesena (che lo detiene in prestito fino a fine stagione) non intende privarsene nonostante le poche presenze da titolare collezionate a casa finora.

Tornando infine all’attaccante, la forte ricerca di una punta esperta potrebbe portare alla partenza di uno dei due titolari. Difficile, infatti, la convivenza di Mamadou Tounkara, Mario Pacilli e Michele Volpe con un quarto elemento over da aggiungere nel reparto avanzato. Per il momento l’unico incedibile sembra proprio Volpe.

Serie C – girone C

21sima giornata

domenica 12 gennaio

Cavese – Reggina (sabato)

Viterbese – Bari

Catanzaro – Bisceglie

V. Francavilla – Catania

S. Leonzio – Teramo

Potenza – Ternana

Avellino – Vibonese

Rende – Casertana

Monopoli – Paganese

Rieti – Picerno

Serie C – girone C

classifica

Squadra PT G V P S GF GS DR Reggina 49 19 15 4 0 42 10 32 Bari 39 19 11 6 2 33 13 20 Potenza 39 19 12 3 4 24 13 11 Monopoli 37 19 12 1 6 27 16 11 Ternana 37 19 11 4 4 27 19 8 Catanzaro 29 19 8 5 6 26 21 5 Catania 28 19 8 4 7 29 30 -1 Vibonese 26 19 6 8 5 37 25 12 Avellino 26 19 8 2 9 24 28 -4 Casertana 25 19 6 7 6 26 25 1 Teramo 25 19 6 7 6 21 23 -2 Paganese 24 19 6 6 7 30 26 4 Viterbese 24 19 7 3 9 27 26 1 V. Francavilla 22 19 5 7 7 24 27 -3 Cavese 22 19 5 7 7 15 28 -13 Picerno 17 19 4 5 10 19 26 -7 Bisceglie 14 19 2 8 9 15 28 -13 Rende 13 19 3 4 12 12 34 -22 Rieti 12 19 3 4 12 21 42 -21 S. Leonzio 11 19 2 5 12 19 38 -19

Serie C – girone C

i marcatori della Viterbese

8 gol: Michele Volpe

7 gol: Mamadou Tounkara

2 gol: Andrea Errico, Daniel Bezziccheri, Zhivko Atanasov

1 gol: Stefano Antezza, Mario Pacilli (1 rigore), Salvatore Molinaro, Davide Sibilia, Marco Simonelli, Mattia Zanoli

24 dicembre, 2019