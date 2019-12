Montefiascone - Don Giuseppe Trapè smorza le polemiche e annuncia che il 7 gennaio l’area di proprietà della parrocchia sarà fruibile per genitori e personale scolastico

di Michele Mari

Montefiascone – “Cancelli del parcheggio chiusi, alla ripresa delle lezioni sarà tutto regolare”.

Don Giuseppe Trapè, parroco della chiesa di San Giuseppe nella frazione Mosse di Montefiascone, smorza le polemiche e annuncia che alla ripresa delle lezioni, fissate per il 7 gennaio nel plesso della scuola, i cancelli del parcheggio di proprietà della parrocchia saranno regolarmente aperti e torneranno a essere fruibili per genitori, insegnanti e personale della scuola.

Cancelli che erano rimasti chiusi nell’ultimo giorno di scuola prima delle festività natalizie, dopo che tre famiglie non cattoliche avevano protestato con la dirigente per gli auguri fatti dal parroco all’interno della scuola.

“Protesta” o non “protesta” del parroco, cancelli chiusi e auto parcheggiate sui marciapiedi della Verentana.

Ufficialmente dalla parrocchia hanno riferito che il piazzale è rimasto chiuso per effettuare dei lavori di manutenzione, ma degli operai nemmeno l’ombra.

“Alla ripresa delle lezione dopo le feste – spiega don Giuseppe Trapè – tutto sarà regolare e il gesto non è stato un dispetto o una ripicca ma è stato soltanto un segno forte per far capire che se la parrocchia si disinteressasse della scuola delle Mosse, in realtà è interessata che rimanga aperta, sarebbe un male per l’istituto“.

I cancelli intanto sono già stati riaperti e l’area fruibile a cittadini, residenti, parrocchiani e personale scolastico.

In un’ottica di tagli sempre più attuale, che potrebbe interessare anche il plesso delle Mosse, il parroco lancia un appello di mobilitazione, in primis alle autorità, per la salvaguarda del plesso.

“Invito le autorità didattiche – conclude don Giuseppe Trapè – il provveditorato degli studi, l’amministrazione comunale di Montefiascone e la popolazione della frazione a far sì che questa scuola rimanga aperta e funzionante“.

Quindi il 7 gennaio, alla ripresa delle lezioni, per la gioia di genitori, alunni e insegnanti, il piazzale della parrocchia sarà di nuovo disponibile per la scuola.

Tutto è bene quel che finisce bene.

29 dicembre, 2019