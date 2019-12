“Capodanno, invitiamo a un uso limitato e consapevole del materiale pirotecnico”

Montefiascone - Intervengono il sindaco Massimo Paolini l'assessore all'Ambiente Rita Chiatti e l'assessore agli Eventi e Sicurezza pubblica del Comune di Montefiascone Paolo Domenico Manzi

Montefiascone – Riceviamo e pubblichiamo – Il sindaco Massimo Paolini l’assessore all’Ambiente Rita Chiatti e l’assessore agli Eventi e Sicurezza pubblica del Comune di Montefiascone Paolo Domenico Manzi invitano la cittadinanza al rispetto dell’uomo, degli animali e dell’ambiente facendo un uso limitato e consapevole di materiale pirotecnico in occasione dei festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno.

Il tutto per chiudere in serenità il vecchio anno ad accogliere piacevolmente quello nuovo dimostrando sensibilità e attenzione per la cura e la sicurezza degli uomini, degli animali e dell’ambiente circostante prediligendo fuochi artificiali altrettanto attraenti che non producano i fastidiosi botti composti da giochi di luci e musiche che vanno a ritmo di fuochi producendo uno spettacolo “piromusicale” piacevole da vedere e rilascianti un minor quantitativo di metalli, polveri sottili e diossine nell’ambiente circostante salvaguardando inoltre la salute di animali domestici e fauna selvatica.

Ai fini della tutela della sicurezza urbana e dell’ incolumità pubblica si invitano i cittadini ad acquistare solo da rivenditori autorizzati prodotti riportanti marcatura Ce e che rechino un un’etichetta regolamentare e completa di tutte le indicazioni stabilite dalla legge.

Rita Chiatti

Assessora comune di Montefiascone

30 dicembre, 2019