Caserta, Landolfi condannato a due anni per corruzione

Cronaca - Assoluzione dall'aggravante camorristica

Caserta – L’ex ministro delle comunicazioni nel governo Berlusconi Mario Landolfi è stato condannato a due anni per corruzione. Assoluzione dalla truffa e dall’aggravante camorristica.

Le prime parole del politico sono state: “Felice per la caduta dell’accusa di mafia, ho rinunciato alla prescrizione. Dimostra l’assoluta inattendibilità del pentito camorrista”.

Il pm della Direzione distrettuale antimafia aveva chiesto per Landolfi tre anni e sei mesi. In primo grado il processo si era concluso con una condanna a nove anni per concorso esterno in associazione camorristica, in quanto l’ex ministro di Casal di Principe era ritenuto il “referente politico nazionale” del clan dei Casalesi.

23 dicembre, 2019