Tarquinia - Lo annuncia il sindaco Alessandro Giulivi: "Non possiamo diventare la pattumiera d'Italia"

Tarquinia – Centrale biogas, il comune presenta ricorso al Tar.

Ad annunciarlo è il sindaco di Tarquinia Alessandro Giulivi che ha dato mandato all’avvocato Federico Dinelli.

“Il ricorso al Tar è una cosa dovuta – spiega il sindaco Giulivi – il nostro territorio, continuo a dirlo, è vocato per altre cose. Non possiamo diventare la pattumiera d’Italia. Il biogas significa portare immondizia sul territorio e noi l’immondizia degli altri non la vogliamo”.

Il sindaco e i cittadini non ci stanno.

“Ci sono delle piccole regole che vanno rispettate nei territori – spiega Giulivi -, quando popolazione e amministrazione non vogliono non è che ci possono venire dall’alto queste imposizioni.

Credo che anche altri ricorsi siano stati presentati dalle associazioni. Non siamo i soli. Anche perché negli anni passati c’è stato lo stesso iter con ricorso al Tar e fu bocciato. Poi è stato ripresentato e siamo di nuovo nella stessa situazione. La regione ha dato l’autorizzazione a farlo e noi ripresentiamo ricorso”.

Ora ci sono i famosi sessanta giorni, una volta passati quelli il Tar fisserà le udienze.

“Attendiamo fiduciosi” conclude Giulivi.

24 dicembre, 2019