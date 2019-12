Centro storico imbrattato da adesivi volgari e offensivi

Viterbo - Su un segnale stradale all'inizio di via Cavour compare un messaggio contro la città di Terni

Viterbo – (s.c.) – Un segnale stradale, all’inizio di via Cavour, imbrattato con adesivi che riportano scritte volgari e offensive per la vicina città di Terni.

Un bruttissimo biglietto da visita per tutti i turisti che, in questi giorni, vengono a visitare il centro storico addobbato per le festività natalizie. Un bruttissimo messaggio anche per i tantissimi viterbesi brava gente che sicuramente non condividono certe espressioni.

“Terni merda” è la geniale elaborazione letteraria affissa da qualche ignoto cittadino che non è in grado, evidentemente, di pensare e scrivere altro.

Peccato che nessuno se ne sia ancora accorto. Neanche le pattuglie di polizia locale intente a pochi metri dal cartello ad aprire e chiudere via Cavour, nei giorni prefestivi e festivi, a seconda dell’intensità del traffico e dell’affluenza delle persone.

27 dicembre, 2019