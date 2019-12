“Cimitero, partiti i lavori d’ampliamento”

Orte - Lo annuncia il coordinamento Orizzonte comune: "Al via anche l'abbattimento delle barriere architettoniche"

Orte – Riceviamo e pubblichiamo – Nella giornata di martedì sono stati avviati i lavori per un importante intervento di ampliamento e ristrutturazione del cimitero di Orte.

I lavori, attesi ormai da tempo, prevedono la costruzione di 208 nuovi loculi e l’abbattimento delle barriere architettoniche per consentire l’accesso anche a persone con mobilità ridotta. Verranno previsti dei collegamenti nuovi interni al cimitero che, grazie a delle passerelle, renderanno più rapido e agevole il passaggio nei vari settori in cui è suddiviso.

Da tempo era necessario intervenire in maniera massiccia per restituire decoro al culto dei defunti ed al cimitero stesso. A completamento dei lavori e con l’intento di aumentare i servizi verso i cittadini, nei prossimi mesi verrà espletata la gara per la costruzione di un tempio crematorio.

Nel corso degli anni è aumentato il numero delle persone che preferiscono questa tipologia di conservazione delle proprie spoglie e il comune intende aumentare i servizi verso i cittadini per rendere più semplice e libera una scelta in un ambito così personale e delicato.

L’amministrazione, come si è già detto, interverrà nei prossimi mesi con altri lavori volti tutti a migliorare la qualità della vita della città di Orte.

Coordinamento Orizzonte comune

19 dicembre, 2019