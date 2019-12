Orte - La strada è stata chiusa - Sul posto, al km 38, polstrada, carabinieri, vigili del fuoco e Anas

Orte – Cisterna a fuoco sulla Superstrada.

Incidente in tarda mattinata a Orte. Per cause da accertare, forse un problema tecnico, il rimorchio di un camion cisterna che trasporta cemento ha preso fuoco sulla Superstrada nei pressi del km 38 in direzione Terni.

Fortunatamente, pur trasportando materiali non infiammabili, al momento era scarica.

Sul posto, con due mezzi sono arrivati i vigili del fuoco che, dopo aver staccato il rimorchio dalla motrice, hanno spento le fiamme.

Non ci sono stati feriti.

La strada è stata chiusa con deviazioni con uscita obbligatoria allo svincolo di Soriano/Chia e rientro allo svincolo di Orte.

Sono intervenuti, oltre ai pompieri, gli agenti della polstrada i carabinieri di Civita Castellana e Orte e gli uomini dell’Anas.

30 dicembre, 2019