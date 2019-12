“Una città piena di beni culturali meriterebbe anche più cittadini rispettosi”

Viterbo - Renato Petroselli sul dibattito sul palazzo Papale

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Ancora una volta, avete dato la sveglia e creato attenzione sui monumenti storici e architettonici che ci sono stati regalati dai cittadini del nobile passato della Viterbo.

Vorrei, da viterbese che cerca di godersi al meglio le peculiarità e le bellezze di questa città, dire alcune cose in merito alle vicende di uno dei massimi simboli della nostra Viterbo, cioè il palazzo dei Papi.

Tutti i nostri amministratori, del passato e del presente, fanno sempre discorsi di soldi, di bilancio comunale e via dicendo. Giustamente occorre sempre fare spese secondo entrate e portafoglio. Ma se anche i nostri antenati avessero usato lo stesso metodo, avremmo noi oggi ereditato proprietà artistiche?

Tutti parlano dei tesori di cui la nostra antica città è proprietaria, ma quanti pensano di trarne dei benefici a livello turistico culturale? La bellezza ha un costo, noi dovremmo non solo preservare quello che abbiamo, ma dovremmo avere la capacità di metterlo in vetrina e farne attrattore per aumentare i flussi turistici e interesse verso la nostra Viterbo.

Molte volte abbiamo organizzato incontri culturali e seminari. Abbiamo ospitato e pagato personaggi venuti da fuori per raccontarci quello che abbiamo in casa, a portata di mano. Per citare anche un fatto che riguarda proprio il palazzo Papale, degli studiosi ospiti della nostra sala Regia pochi anni fa, consigliarono i signori nostri amministratori di cercare un nuovo brand e di abbandonare a livello promozionale turistico quello classico, cioè “Viterbo città papale”.

Ma la nostra città che tipo di narrazione dovrebbe usare? Altri luoghi che non hanno la storia della Viterbo, devono spendere soldi per creare appellativi di fantasia per aumentare gli interessi per i turisti.

Ora alcuni amministratori fanno vetrina a cosa? Perché anche nel recente passato, hanno dato poca importanza al bello della piazza di San Lorenzo, dove è ubicato il palazzo, consentendo l’utilizzo per tante manifestazioni senza considerare l’importanza monumentale delle antiche costruzioni?

Anche nel passato si sono arrecate delle situazioni di danni ambientali visive e uditive. Una città piena di beni culturali meriterebbe anche più cittadini rispettosi, perché il bello e la storia non è solo patrimonio dei residenti ma di tutti.

Sarebbe bello anche conoscere più a fondo ciò che abbiamo attorno a noi, simbolo del passato lavorativo artistico, costruttivo artigianale dei nostri cittadini del passato che forse erano più attenti a certe cose, o forse ci tenevano con orgoglio a manifestare il bello.

La nostra città è stata sempre bella e interessante per essere visitata ed apprezzata. Facciamo più fatti e meno “bla, bla, bla”. Girando a piedi il centro storico si potrebbero notare di più certe peculiarità e curiosità che meriterebbero attenzione.

Nelle varie vie di Viterbo ci sono diversi manufatti in pietra a peperino. Basterebbe girare a piedi, come mi auguro facciano i turisti per ammirare quanto di bello è a loro disposizione gratuitamente. Il bello che abbiamo, per chi lo capisce è gratuito e a portata di mano. I soldi vanno fatti entrare ma anche saperli spendere al meglio.

Renato Petroselli

Condividi la notizia:











26 dicembre, 2019