“Il comune istituisca una consulta sul turismo”

Lettere - Viterbo - Scrive Valter Labate: "Serve un uso migliore dei proventi della tassa di soggiorno"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – A partire dall’1 gennaio 2015 la giunta comunale ha disposto l’istituzione dell’imposta di soggiorno sul territorio comunale.

Da quel momento alla fine del 2019, la somma incassata dal comune di Viterbo supererà abbondantemente 1 milione di euro, e visto il quasi raddoppio dell’imposta, disposta dall’1 gennaio 2019, la proiezione del gettito per lo stesso periodo futuro è di 2 milioni.

Milioni di euro extra, aggiuntivi, non esistenti prima, destinati per legge per il turismo e a sostegno delle strutture ricettive, per interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

In una realtà come Viterbo, questo milione di euro avrebbe dovuto essere una pietra miliare, segnare uno storico prima e dopo in ambito turistico. Invece nulla è cambiato, le nuove risorse economiche sono state destinate ad una miriade di voci, che hanno fatto di un grande fiume che poteva dissetare una intera valle, tanti piccoli ruscelli che si sono seccati a poca distanza dalla sorgente, senza portare linfa vitale a nessuno.

In altre parole le nuove risorse, anziché creare nuove opportunità, sembra che abbiano creato nuovi bisogni. Il rischio che questa situazione si cronicizzi è reale e quindi qualcosa deve cambiare.

Questa riflessione ha messo intorno a un tavolo virtuale oltre 60 gestori di alberghi, b&b, agriturismi, case vacanze e locazioni turistiche del comune di Viterbo, con lo scopo di formulare una proposta diversa da tutte quelle precedenti e che non miri a suggerire l’ennesima “lista dei desideri”, ma un approccio diverso, democratico e in linea coi tempi, alla questione turistica di Viterbo.

La proposta ha preso forma per mezzo di un documento che racchiude alcune istanze indirizzate agli amministratori, tra cui l’istituzione di una consulta sul turismo che consenta agli aventi diritto la possibilità di dare un contributo fattivo al processo decisionale. Quest’istituto è già presente in molti comuni italiani e, grazie al sostegno di alcuni consiglieri comunali, questa e le altre istanze presenti nel documento, potranno essere discusse nella massima trasparenza e nel luogo ad esso deputato, ossia in un prossimo consiglio comunale.

L’attuale amministrazione ha la grande opportunità di dimostrare la propria lungimiranza politica favorendo l’attuazione di qualcosa che sarà inevitabilmente realizzato, se non da loro, dai loro successori.

Valter Labate

19 dicembre, 2019