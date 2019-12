Botti di Capodanno vietati anche a Orte

Cronaca - Da oggi alle 18 fino a domattina alle 6 - L'ordinanza firmata dal sindaco Giuliani

Orte – Polveri bagnate per il capodanno ortano. Il sindaco Angelo Giuliani ha emanato un’ordinanza che vieta l’utilizzo “di ogni tipo di fuoco d’artificio, benché di libera vendita, in luogo pubblico e anche in luogo privato ove possano verificarsi ricadute su luoghi pubblici o luoghi privati appartenenti a terzi”.

Il divieto si applica da stasera alle 18 fino a domattina alle 6. Esentati solo gli “spettacoli autorizzati dei professionisti”.

L’ordinanza è motivata dal fatto che “ogni anno si verificano infortuni anche di grave entità alle persone a causa dell’utilizzo di simili prodotti” e che “a causa di tali pratiche si possono verificare danni materiali al patrimonio pubblico e privato”.

Inoltre il sindaco aggiunge che “lo scoppio di petardi, l’esplosione di mortaretti e il lancio di razzi è sempre causa di disagio e lamentele”. Per questo, si opta per la linea dura.

