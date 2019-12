Lavagna - I cittadini hanno provveduto a installare le decorazioni

Genova – Comune senza soldi, vivaio regala alberi di Natale per addobbare il paese.

È quanto accaduto nel comune di Lavagna in provincia di Genova.

Il comune, in dissesto finanziario, non ha potuto provvedere a comprare alberi di Natale per addobbare il paese.

Per questo ci ha pensato un vivaio che ha regalato al comune di Lavagna diciassette alberi di Natale e relativi addobbi.

Decorazioni che sono state installate dai cittadini.

24 dicembre, 2019