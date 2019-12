Concessione dei contributi integrativi per i canoni di locazione, online l’avviso

Viterbo - L'assessora Sberna: "Una misura che permette alle famiglie di poter pagare il canone di affitto della casa in cui si è scelto di stare"

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Concessione contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione, annualità 2019, online l’avviso pubblico. Domande entro il prossimo 13 marzo.

A darne notizia è l’assessore ai servizi sociali Antonella Sberna. É indetto il bando di partecipazione – si legge nel documento – finalizzato alla concessione dei contributi integrativi per coloro che, in possesso dei requisiti indicati, abitano in alloggi condotti in locazione. I soggetti interessati possono presentare domanda per la concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili di proprietà privata. Le domande dei richiedenti possono essere presentate al Comune fino al 13 marzo 2020.

Tra i requisiti, un Isee del nucleo familiare non superiore a 14mila euro, la regolare registrazione del contratto e il regolare pagamento dei canoni di locazione. L’ammontare del contribuito destinato a ciascun richiedente è fino a un massimo di 3.100,00 euro (3.098,74 euro).

“Una misura importantissima a sostegno delle famiglie – ha sottolineato l’assessora ai Servizi sociali Antonella Sberna-. Un sostegno che permette alle persone di poter pagare il canone di affitto della casa in cui vivono, dove hanno scelto di stare. Già dai banchi dell’opposizione mi ero battuta per il ripristino di questa misura regionale. Finalmente torna a essere una realtà concreta, superando la misura attuale che era rivolta a una platea troppo ridotta. Una misura di conforto per tante persone in difficoltà che potranno tornare a fare domanda per l’ottenimento di un contributo economico importante, riguardante uno dei temi più cari per ciascuno di noi: la casa“.

Il richiedente dovrà presentare la domanda di contributo rispettando le modalità indicate e utilizzando i modelli allegati al bando, disponibili all’ufficio servizi sociali del comune (via del Ginnasio 1), oppure scaricabili dal sito istituzionale del comune di Viterbo.

Comune di Viterbo

Condividi la notizia:











30 dicembre, 2019