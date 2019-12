Contatori aperti, luminarie che tutti possono accendere e una spina della corrente lasciata lì a prendere acqua

Viterbo - E' l'impianto elettrico dell'albero di Natale a piazza del Teatro

di Daniele Camilli

Viterbo – Luminarie a piazza del Teatro, Viterbo. Potete accenderle anche da soli. Per conto vostro. Accenderle e spegnerle. E magari lasciare il contatore della luce aperto e alla portata di chiunque… magari è una scelta politica del comune. Luminarie autogestite, da tutti.

Sono le luminarie di Natale, con tanto di albero di metallo e renne. E un impianto elettrico che, come hanno fatto notare alcuni lettori, proprio non convince. Infatti, il problema non è soltanto il contatore, ma anche un adattatore a spina tripla lasciato a prendere acqua come se nulla fosse.

Viterbo – L’albero di piazza del Teatro

Il contatore per accendere e spegnere l’albero che si trova all’inizio di viale Marconi è infatti aperto. Dentro ci sono i comandi, on off, che chiunque può utilizzare. Anche un bambino. L’altezza è quella. Non solo, ma tra i comandi non si legge la parola “salvavita”, la levetta che salta e spegne tutto laddove dovesse esserci un pericolo. Forse c’è, probabilmente sfugge. Tuttavia non è subito in evidenza quando si guarda. In evidenza ci sono invece una paio di fili, uno nero e uno blu, che se ne stanno lì un po’ alla rinfusa, prima di uscire dalla scatola e arrampicarsi per il muro e dirigersi verso i cavi che fanno passare i fili che illuminano albero e renne sopra le nostre teste.

Viterbo – Il contatore in viale Marconi

C’è pure un altro pannello. Questo si trova invece all’angolo tra piazza del Teatro e via Matteotti. Dietro le indicazioni stradali per Firenze, Roma e San Francesco. Pare che questo pannello serva per accendere le luminarie lungo viale Marconi. E anche questo, a occhio nudo, sembra raffazzonato. Appiccicato al muro e all’apparenza pure in tal caso, servirebbe però una scaletta, sembrerebbe potersi aprire e fare la stessa cosa con il pannello di cui poco fa s’è detto.

Viterbo – Il contatore all’angolo con via Matteotti

Guardando invece i fili volanti, sopra appunto alle teste, si notano varie giunture. Ossia fili intrecciati e poi chiusi con il nastro adesivo.

Viterbo – L’adattatore a spina tripla

Dulcis in fundo, accanto a uno degli alberelli bianchi in piazza a terra c’è un adattatore nero a spina tripla dove attaccare la corrente. Sta lì, sotto la pioggia che entra nei buchi della spina col rischio che qualcuno, magari un bambino, ci metta le mani. Ed è facilissimo. È alla portata di tutti. Anche se tutti sanno che spine, elettricità e pioggia non vanno poi così tanto d’accordo.

Viterbo – L’adattatore a spina tripla

È normale tutto questo? È normale che l’impianto elettrico dell’albero di Natale di piazza del Teatro possa essere azionato, acceso e spento da chiunque e in qualsiasi momento della giornata? È normale che i pannelli di controllo siano a disposizione di chiunque, che chiunque possa aprirli e metterci mano? È normale che la scritta “salvavita” non compaia o non sia in immediata evidenza? È normale che a terra ci sia un adattatore a spina tripla, sotto la pioggia, a contatto con l’acqua che poi tutti possono toccare? Non è pericoloso? Chi ha rilasciato i permessi per questo tipo di impianti così approssimativi? Chi controlla, caro sindaco, che tutto sia norma e non pericoloso? Oppure a Viterbo ognuno può fare ciò che vuole?

Daniele Camilli

20 dicembre, 2019