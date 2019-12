Conte divide il Miur: “Azzolina ministro dell’Istruzione e Manfredi della Ricerca”

Politica - Il presidente del Consiglio alla conferenza stampa di fine anno: "Abbiamo messo in sicurezza il Paese, ora una maratona di tre anni per le riforme"

Roma – Il Miur – Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca si divide. A dare l’annuncio è il premier Giuseppe Conte nel corso della tradizionale conferenza stampa di fine anno. “Bisogna separare la scuola dell’università” dichiara.

Per effetto di questa decisione, gli eredi del dimissionario Lorenzo Fioramonti saranno due: l’ex sottosegretaria Lucia Azzolina (M5s) sarà la nuova ministra dell’Istruzione e il rettore dell’università Federico II di Napoli Gaetano Manfredi quello dell’Università e ricerca.

“In questi primi mesi di governo siamo stati costretti a correre i cento metri, è stato uno sprint a ostacoli per mettere il paese in sicurezza. Avevamo il compito di recuperare 23 miliardi per disinnescare l’Iva” dice Conte, che poi precisa: “Fin qui è stata una corsa ad ostacoli, ma adesso abbiamo di fronte una maratona che durerà tre anni”.

“Questo spazio temporale ci permetterà di programmare un piano ambizioso, per varare riformatore, quelle misure che il Paese attenda da anni” aggiunge il premier.

Queste le priorità elencate da Conte: riforma della burocrazia (“scontenterà molti”), nuove assunzioni nel pubbligo impiego (“serve rinnovo e più competenze digitali”) e piano dell’innovazione.

28 dicembre, 2019