Contrappunto Kids: emozione pura al teatro Unione

Viterbo - Toccante esibizione del coro di voci bianche diretto dai maestri Barbara Bastianini e Gloria Cannone alla XXV edizione del concerto di Natale organizzato dall’associazione XXI Secolo

Viterbo – (s.c.) – Grande successo dei Contrappunto Kids, il coro di voci bianche diretto dai maestri Barbara Bastianini e Gloria Cannone, alla XXV edizione del Concerto di Natale organizzato dall’associazione XXI Secolo.

Il concerto di Natale dell’associazione XXI Secolo ha incantato il pubblico come ogni anno. Protagonisti sul palco del Teatro dell’Unione, gremito da un pubblico entusiasta, con le trascrizioni per soli coro e orchestra del M° Fabrizio Bastianini, le sonorità funky dei Dirotta su Cuba, ospiti d’eccezione della serata, il pop classicheggiante delle Romanza Quartet, la musica retrò del trio d’archi “Le Mariù”, la musica pop con Luisa Stella, il pop-ska degli Studio Illegale e la lirica con importanti nomi del panorama nazionale, da Federico Benetti a Alessandro Fiocchetti e ancora il mezzosoprano Serenella Fanelli e il soprano Mariangela Rossetti.

Insieme all’ensemble vocale “Il Contrappunto”, un coro di 65 elementi, accompagnati dall’orchestra sinfonica EtruriÆnsemble composta da oltre 50 elementi, si é esibito il Mº Fabrizio Viti, pianista.

Felice debutto anche per l’orchestra sinfonica giovanile Ars Nova, formata da promettenti musicisti viterbesi, diretta dai giovanissimi Giuseppe Maria Ceccarini e Luca Tomarchio. La regia e la conduzione della serata è stata affidata all’attrice Laura Antonini. Le installazioni scenografiche curate, come lo scorso anno, da Yarn Bombing di Viterbo. Sul podio il direttore d’orchestra, Fabrizio Bastianini.

I talentuosi bambini, tra 4 e 10 anni, hanno cantato alternandosi tra solisti e cori nel brano complesso “I want you back” dei Jacksons Five, ricordata da tutti come la canzone più celebre del piccolo Michael Jackson. Strabiliante l’abilità vocale dei bambini ed il loro senso ritmico, con cui hanno lasciato il pubblico a bocca aperta.

Quel pubblico che non ha potuto trattenere l’emozione ascoltando la poesia e la dolcezza del brano “true colors” di Cindy Lauper, reso magistralmente intenso dalla voce toccante dei giovanissimi artisti.

I bambini del Contrappunto Kids hanno già ottenuto grandi successi su palchi di notevole importanza come quello del teatro Ariston di Sanremo e del teatro Unione di Viterbo, accompagnati dell’orchestra sinfonica Etruriaensamble sotto la direzione del maestro Fabrizio Bastianini. Sono stati chiamati come ospiti dall’Unicef alla giornata mondiale dell’alimentazione ed ogni anno interpretano l’inno di Santa Rosa di padre Auda al giro delle sette chiese tenuto dai facchini. I componenti sono: Niccoló e Mariella Bugiotti, Vittoria Fratini, Rosamaria e Francesco Giorgi, Giada Miotto, Leonardo Morucci, Sveva, Flavia e Sofia Ranocchiari, Vittoria Renai.

Il coro di voci bianche è diretto e preparato dal maestro Barbara Bastianini e dal maestro Gloria Cannone, entrambe con pluriennale esperienza nell’attività dell’insegnamento e divulgazione musicale tra i più piccoli e da anni preparatrici di sezione del coro Il Contrappunto.

“Il coro di voci bianche – afferma Barbara Bastianini – è una splendida occasione per i bambini per scoprire il loro talento musicale ed esprimere il loro mondo interiore attraverso un’attività di gruppo divertente e stimolante. Durante gli incontri i bambini acquisiscono anche competenze teoriche, ritmiche e strumentali di base, fondamentali per comprendere in modo più ampio il linguaggio musicale e propedeutiche allo studio di uno strumento”.

24 dicembre, 2019