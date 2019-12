Corneto Tarquinia, l’under 15 vola con otto vittorie su otto

Sport - Calcio - Giovanissimi provinciali - I ragazzi di Fleri e Vallorani sanno solo vincere: dall'inizio del campionato successi a ripetizione con 46 gol segnati e quattro subiti

Tarquinia – (s.s.) – L’under 15 del Corneto Tarquinia è un rullo compressore.

I numeri in questo caso sono eloquenti e parlano di otto successi su otto gare, corredati da 46 gol segnati e solamente quattro subiti.

I Giovanissimi provinciali allenati da Giuseppe Fleri e Andrea Vallorani guidano con merito il girone unico di campionato, inseguiti da Romaria e Barco Murialdina.

Il ritmo della capolista al momento è troppo alto, per un avvio di stagione che non ha conosciuto sconfitte e tantomeno pareggi: dal 4-1 sul Vetralla Blera del 19 ottobre al 3-1 sul Grotte Santo Stefano di sabato scorso i giovani tarquiniesi hanno portato a casa solamente successi vincendo addirittura tre partite per 9-0.

“Ogni sabato i ragazzi riportano sul campo in maniera egregia il lavoro svolto in settimana – raccontano con soddisfazione gli allenatori –. Niente palla lunga e pedalare, siamo una squadra che sa e vuole giocare sempre palla a terra proponendo un calcio propositivo che coinvolge tutti i giocatori“.

Tra tre giorni il Corneto Tarquinia affronterà la Sorianese in casa per il decimo turno mentre il recupero esterno con la Nuova Pescia Romana si giocherà venerdì 27 dicembre alle 15. L’obiettivo è chiudere il 2019 da imbattuti.

18 dicembre, 2019