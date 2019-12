Viterbo - Il presidente della provincia Pietro Nocchi fa da mediatore tra i ragazzi e i vertici dell'azienda di trasporti

Viterbo – Cotral, presto un incontro con gli studenti.

A fare da mediatore ci ha pensato il presidente della provincia Pietro Nocchi che il giorno stesso della manifestazione degli studenti li ha incontrati assicurando un supporto. Subito, dunque, ha contattato la presidente di Cotral, Amalia Colaceci.

“L’ho chiamata lunedì stesso – racconta Nocchi – e mi ha confermato che c’è la volontà dell’azienda di vedere i ragazzi per trovare un accordo”.

Il corteo di lunedì scorso, al quale hanno partecipato un centinaio di studenti, si scagliava contro i disagi continui che la Cotral provoca a chi è “condannato” ad utilizzarli per raggiungere le scuole o anche per andare a lavorare.

Le critiche, principalmente, riguardavano gli orari delle corse in alcuni casi per nulla coincidenti con quello in cui suonano le campanelle a scuola. Ma anche bus sporchi e malridotti e corse saltate all’improvviso senza spiegazioni.

L’appuntamento con i vertici Cotral dovrebbe essere in calendario nei prossimi giorni. Il presidente Nocchi accompagnerà una delegazione di studenti a Roma, dalla Colaceci, non appena quest’ultima fisserà una data per incontrarli.

18 dicembre, 2019