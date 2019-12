“Crea la tua calza al bistrot Caffeina”

Viterbo - Quattro proposte per la mattina dell’Epifania

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Bistrot caffeina si conferma il luogo perfetto per i propri regali delle feste di Natale: dopo l’apprezzatissima apertura del book corner natalizio, arriva ora la proposta per la Befana. Sono quattro infatti le possibilità a disposizione per chi vorrà scegliere le calze della Befana di bistrot Caffeina.

Gli affezionati frequentatori di via Cavour hanno a disposizione due scelte: possono realizare sul momento, recandosi al bistrot Caffeina book corner, la propria calza composta da un libro e da cioccolatini. Oppure possono scegliere una delle proposte assemblate dallo staff del Bistrot, che offre:

– la calza del viaggiatore: libri di viaggi e di avventure

– la calza del goloso: libri di cucina e tanto cioccolato

– la calza della Montessori: libri per bambini ed educativi

– la calza classica: fiabe e classici della letteratura

Le calze di bistrot Caffeina sono disponibili nel formato adulto e nel formato bambino: per avere più informazioni è sufficiente entrare al Bistrot e rivolgersi al book corner allestito al piano terra.

Caffeina cultura

Condividi la notizia:











31 dicembre, 2019