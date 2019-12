“Da tre giorni senza corrente con un’anziana attaccata a un apparecchio elettrico….”

Anche tu redattore - Viterbo - La segnalazione, urgente, di Angelo Valentini che abita in strada Lupina

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Abito in strada Lupina, a Viterbo, e sono tre giorni che siamo isolati per via della morte del contatore Enel esterno.

Se non fosse stato per il mio gentilissimo vicino che mi ha fatto attaccare al suo contatore non avrei saputo come fare. Ho una persona anziana in casa attaccata ad un apparecchio a corrente.

Sono le 12,05 del 24 dicembre e nonostante non so quante segnalazioni non si è ancora visto nessuno. Dividiamo 3 kwatt di energia in due. No riscaldamento, no luci, no tutto. Ma in che razza di paese stiamo? Incredibile!

Cordiali saluti e buon Natale al buio.

Angelo Valentini

24 dicembre, 2019