Roma – Dal primo gennaio sale il prezzo del gas, luce meno cara.

Nel primo trimestre 2020 le bollette dell’energia elettrica andranno al ribasso. Sostanziale stabilità invece per quelle del gas.

La riduzione del 5,4% sarà per l’elettricità. Leggero aumento per il gas con un +0,8%. A renderlo noto in un comunicato è l’Arera, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

Il risparmio complessivo per la famiglia tipo sarà pari a 125 euro all’anno. Secondo l’Arera, l’effetto per la ‘famiglia tipo’, al lordo delle tasse, nel periodo compreso tra il primo aprile 2019 e il 31 marzo 2020, sarà di 544,2 euro, in calo del 2,9% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente (1° aprile 2018 – 31 marzo 2019), corrispondente a un risparmio di circa 16 euro/anno.

Nello stesso periodo, la spesa per la bolletta gas sarà di circa 1.040 euro, con una variazione del -9,5% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente, corrispondente ad un risparmio di circa 109 euro/anno. Rispetto all’anno scorrevole, quindi, il risparmio complessivo per la famiglia tipo per elettricità e gas è di circa 125 euro/anno”.

27 dicembre, 2019