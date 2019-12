“Discarica a Tragliatella, i cittadini non pagheranno sulla loro pelle il malgoverno Pd-5 stelle”

Oriolo Romano - Fratelli d’Italia si schiera contro l'ipotesi di realizzare la struttura a pochi km dalla Tuscia

Oriolo Romano – Riceviamo e pubblichiamo – Il circolo territoriale Fratelli d’Italia di Oriolo Romano esprime tutto il suo sdegno per la decisione intrapresa da Regione Lazio e Comune di Roma che vorrebbero far sorgere la nuova discarica capitolina in quel di Tragliatella, a pochi chilometri dal nostro territorio comunale, nonché a due passi dalla Tuscia Viterbese.

Come cittadini e come forza politica attenta alla salvaguardia dell’ambiente, della salute e del territorio, non possiamo fare altro che schierarci fin da subito a fianco dei cittadini e farci portavoce della loro rabbia.

L’impegno di Fratelli d’Italia per far si che i cittadini non paghino sulla loro pelle le inefficienze ed il malgoverno di Pd e 5 Stelle sarà costante e determinato.

Una battaglia che è appena all’inizio, dopo le prese di posizione della Regione Lazio e del Comune di Roma degli scorsi giorni e che vede schierata con forza e assoluta determinazione Fratelli d’Italia contro ogni ipotesi di una nuova discarica a Tragliatella, che porterebbe gravi conseguenze d’impatto ambientale e salutare su tutto il territorio ad ampio raggio, coinvolgendo di fatto anche la parte sud della provincia viterbese.

Un vero e proprio cazzotto in faccia a tutti gli abitanti della nostra zona da parte di Raggi e Zingaretti. Abitanti che vedono messa in pericolo la propria salute a causa di scelte scellerate altrui.

Proprio un bel “regalo di Natale” per tutti gli abitanti. Una cosa è certa, saremo al fianco dei cittadini attraverso iniziative mirate da ora e per tutto il tempo necessario.

Fratelli d’Italia – Oriolo Romano

23 dicembre, 2019