Bucarest - La 66enne era stata stata trattata con un disinfettante a base di alcol che a contatto con un bisturi elettrico ha innescato le fiamme

Condividi la notizia:











Bucarest – Donna muore in ospedale dopo aver preso fuoco in sala operatoria.

Gravissimo incidente a Bucarest durante un intervento chirurgico. Una donna, di 66 anni, ha preso fuoco sul lettino della sala operatoria ed è morta dopo una settimana di agonia per le ustioni riportate.

E’ accaduto all’ospedale Floreasca di Bucarest, in Romania, dove la 66enne era stata ricoverata per subire un’operazione per un cancro al pancreas.

L’incidente in sala operatoria lo scorso 22 dicembre, ma la notizia è stata diffusa oggi.

Da quanto si apprende, la donna era stata stata trattata con un disinfettante a base di alcol che a contatto con un bisturi elettrico ha preso fuoco. La paziente avrebbe riportato ustioni sul 40% del corpo.

La polizia ha aperto un’indagine.

Condividi la notizia:











31 dicembre, 2019