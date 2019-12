“Che ebbrezza forare uno pneumatico e ritrovarsi in panne in una strada senza illuminazione”

Lettere - Alessandra Carosi racconta la sua avventura sulla Nepesina alla vigilia di Natale

Condividi la notizia:











Nepi – Riceviamo e pubblichiamo – Gentile redazione,

la vigilia di Natale appena passata è stata una delle più originali e inaspettate della mia vita, quindi vorrei condividere la mia esperienza con i vostri numerosi lettori.

Se qualcuno non ha ancora programmi per il Capodanno, suggerisco di percorrere la sera del 31 dicembre la strada provinciale Nepesina che collega la ss Cassia Cimina con la ss Cassia tra i comuni di Nepi e di Sutri.

Chi ama cimentarsi nello slalom tra buche di dimensioni apprezzabili e profondità ragguardevole non rimarrà deluso, i più abili giungeranno a destinazione indenni, tutti gli altri proveranno la stessa ebbrezza che abbiamo sperimentato noi l’altra sera: forare uno pneumatico e ritrovarsi in panne in una strada senza illuminazione, con scarsa segnaletica orizzontale, e dover cambiare lo pneumatico al buio, sul ciglio di una strada mal messa, ma probabilmente sarete in buona compagnia. L’altro ieri sera, intorno alle 19, compresa la nostra, erano almeno quattro le auto in panne.

Per testimoniare l’accaduto ieri siamo ripassati per scattare qualche foto, e abbiamo notato che “una manina pietosa” ha provveduto a versare un po’ di asfalto per coprire alcuni dei crateri che costellano il breve tratto di strada, evidentemente i danni procurati ieri notte devono essere stati tanti.

Suggerisco di inserire “l’esperienza” tra le iniziative del Capodanno della Tuscia! Io metto a disposizione le mie foto.

Alessandra Carosi

Condividi la notizia:











26 dicembre, 2019