Ambiente

Roma – Emergenza rifiuti a Roma, la discarica sarà a Monte Carnevale.

La giunta municipale di Roma, con uno specifico atto, ha deliberato che indicherà l’area di Monte Carnevale come sito per una nuova discarica per i rifiuti.

Inoltre la Regione Lazio predisporrà una serie di interventi straordinari all’impianto Tmb di Rocca Cencia.

In ballo per la nuova discarica, oltre all’area di Monte Carnevale, c’erano quelle di Falcognana e Tragliatella che sono risultate non idonee in quanto vicino a delle abitazioni, scuole, aziende agricole e allevamenti ittici.

31 dicembre, 2019