Emozione al concerto di “Tuscia in coro”

Nepi - Prossimo appuntamento sabato 28 dicembre alle 21 al duomo di Civita Castellana

Nepi – Riceviamo e pubblichiamo – Davvero attimi di elevata emozione quelli vissuti domenica scorsa a Nepi con il coro San Giovanni di Bagnaia e le corali Bellamaria di Civita Castellana e la locale “Nova schola cantorum”, sul tappeto sonoro dell’Ensemble della Tuscia.

Nel gremito duomo diretta in modo impeccabile ed entusiasmante dal maestro Maria Loredana Serafini, ha elevato gli animi degli ascoltatori alle supreme vette del “Gloria” di Vivaldi, del “Giuda Maccabeo” di Haendel, ma anche verso le tenere atmosfere natalizie del “Cantique de Noël” di Adam, del celebre “O Tannembaum”, del tradizionale capolavoro di Couperin “In Notte Placida”.

Nel cuore del concerto una meravigliosa sorpresa: “Gabriel’ s Oboe”, solista all’oboe Micaela Galamini, “What a wonderful world” con la strepitosa tromba di Massimo Paffi e il celestiale mondo di Bepi De Marzi con un toccante “Notte Santa” diretto dal maestro Laura Ammannato, che ha anche curato la preparazione della corale civitonica e nepesina.

Gli altri elementi dell’Ensemble: Serena di Meo, Wanda Folliero e Laura Ammannato violini, Andrea Domini viola, Violeta Molescu violoncello, Ferdinando Bastianini al clavicembalo e presidente dell’associazione e centro studi Cesare Dobici, ideatrice dell’iniziativa.

Il prossimo appuntamento di “Tuscia in coro” sabato 28 dicembre alle 21 presso il duomo di Civita Castellana. Sono inoltre in progetto da parte delle tre corali tante altre golose occasioni musicali come questa vissuta a Nepi, senza dubbio un fiore all’occhiello per l’arte e la cultura del viterbese.

24 dicembre, 2019