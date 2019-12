Every praise & Virginia union gospel choir in concerto al teatro dell’Unione

Viterbo - Il tradizionale concerto gospel per la solidarietà e la pace è in programma il 28 dicembre alle 21

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Sold out per il tradizionale concerto gospel per la solidarietà e la pace organizzato dall’associazione Viterbo con Amore al teatro dell’Unione di Viterbo, il prossimo 28 dicembre alle 21.

Protagonista di questa 14esima edizione sarà l’Every praise & Virginia union gospel choir (New York e Richmond Usa), una straordinaria corale di 30 artisti, per un appuntamento unico e sensazionale.

L’Every praise & Virginia union gospel choir accoglie 27 cantanti, eccellenze del gospel americano, e una band di talentuosi musicisti.

Sotto la sapiente guida di David Bratton ( sua la celeberrima “Every praise” vincitrice dei Dove Awards nel 2014 come “miglior canzone gospel”) Every Praise & Virginia Union Gospel Choir , pur con profonde radici nel gospel tradizionale, desiderano veicolare la tradizione con uno show più giovane e moderno, dove la presenza scenica, l’eleganza e lo stile sono tanto importanti quanto i temi cantati e la vocalità. In tour con il coro solisti di grande talento come Anisa Fowler, Elbonee La’Trece, Lauren Denise Byrd, Aarion Rhodes, Aaron Kendall Gray Il gruppo ha iniziato il tour europeo il 12 dicembre u.s. con alcune date in Ungheria e poi in Italia esibendosi in molte città come Bolzano, Milano, Varese, Ferrara, Perugia, Roma, Avezzano per concludere la tournèe a Orvieto all’Umbria Jazz Winter.

Due i fuori programma targati “Tuscia” che i volontari di Viterbo con Amore hanno preparato per il pubblico presente. Ilaria Ferrari, di Fabrica di Roma, fresca vincitrice del Minifestival di Viterbo, aprirà il concerto con un brano inedito, scritto da due vecchie conoscenze del panorama musicale viterbese, Gianfranco Pirroni e Giorgio Sdinami, dal titolo “Viterbo con…. Amore”, un inno alla solidarietà.

Sarà poi in scena Alessandro Piergentili, talentuoso studente all’Accademia della Danza di Roma Daf e maestro della Nuova Sport Dance di Viterbo, che proporrà una sua coreografia sulle note della famosissima “Every Praise” di David Bratton.

Tutti coloro che assisteranno al concerto contribuiranno alla campagna di solidarietà 2019 – 2020 di Viterbo con Amore che ha scelto di sostenere i progetti della Fondazione Oltre Noi, dell’Associazione di Promozione Sociale “Il volo” di San Lorenzo Nuovo (Vt), della Parrocchia di Santa Barbara e della Ong “The Angels” operante in Tanzania.

Inoltre, Viterbo con Amore intende, con una parte dei proventi del concerto, dare un aiuto concreto alle 104 famiglie in gravi difficoltà economiche seguite dall’Emporio solidale I care e dallo Studio medico sociale “Gente di Cuore”.

La Regione Lazio, il comune e la consulta comunale del Volontariato, la provincia di Viterbo patrocinano l’evento che è stato sostenuto dalla Fondazione Carivit, dalla Cassa Edile, da Orsolini Cultura della Casa, dalla Cattolica Assicurazioni di Emanuele Bruni, dalla Fideuram San Paolo Invest, da Balletti Park Hotel e dalla San Faustino Viaggi.

Un ringraziamento finale va allo staff del Teatro dell’Unione per la cortese collaborazione e all’Associazione Culturale Cantiere Fotografico che curerà il servizio fotografico del concerto.

27 dicembre, 2019